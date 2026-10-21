Lille - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lille ile Galatasaray, 21 Ekim 2026 tarihinde Stade Pierre Mauroy'da karşılaşıyor.
Lille, yarıda kalan Şampiyonlar Ligi serisini tamamlama şansını yakalarken, Galatasaray ise liderlik iddiasını sürdürüyor.
Lille (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 14 puanla 4. sırada.
Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 7 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 19 puanla 1. sırada.
Galatasaray, son 2 maçını kazanarak formda geliyor.
Lille, son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'de ise evlerinde son 5 karşılaşmada 3 galibiyet aldı, bu da onlara kuvvetli bir görünüm kazandırıyor.
Lille kadrosunda Tiago Santos (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı), Ethan Mbappe (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ayase Ueda (Sakat - Ayağından Sakat), Berke Özer (Şüpheli) ve Osame Sahraoui (Şüpheli) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Can Armando Güner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eyüp Aydın (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Wilfried Singo (Şüpheli), Rafael Leao (Sakat - Kasığından Sakat) ve Lucas Torreira (Sakat) yer almıyor.
Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Olivier Giroud. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.