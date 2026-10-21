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Lille - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lille, Galatasaray'ı ağırlayacak. Her iki takım da önemli puan mücadelesi verecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Lille - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Lille
2 - 4
MS
Galatasaray
Stadyum: Stade Pierre Mauroy Yayın: TRT 1 Hakem: Rade Obrenovic

Lille ile Galatasaray, 21 Ekim 2026 tarihinde Stade Pierre Mauroy'da karşılaşıyor.

Lille, yarıda kalan Şampiyonlar Ligi serisini tamamlama şansını yakalarken, Galatasaray ise liderlik iddiasını sürdürüyor.

Lig Durumu

Lille

4. Fransa Ligue 1
O
7
G
4
B
2
M
1
P
14
10
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+5
Averaj

Galatasaray

1. Trendyol Süper Lig
O
8
G
6
B
1
M
1
P
19
17
Attığı Gol
11
Yediği Gol
+6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Lille 10 / 5
Galatasaray 17 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Lille İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 2 / 0
Gol
6 – 3
Galatasaray Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
8 – 6

Lille (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 14 puanla 4. sırada.

Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 7 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 19 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Lille B G M G G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Lille 1-1 Stade Brest 29 Fransa Ligue 1 B
  • 13.10.2026 Arsenal 3-0 Lille Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 Lille 1-0 Havre AC Fransa Ligue 1 G
  • 02.10.2026 Lille 2-1 Zulte Waregem Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Nice 2-1 Lille Fransa Ligue 1 M
Galatasaray G G M G G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 13.10.2026 Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M
  • 09.10.2026 Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G
  • 02.10.2026 Orfa Yapı Pendikspor 3-3 Galatasaray Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B
  • 19.09.2026 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Galatasaray, son 2 maçını kazanarak formda geliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Lille, son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'de ise evlerinde son 5 karşılaşmada 3 galibiyet aldı, bu da onlara kuvvetli bir görünüm kazandırıyor.

Eksik Oyuncular

Lille

6 eksik
Tiago Santos Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Hamza Igamane Sakat Diz Sakatlığı
Ethan Mbappe Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Ayase Ueda Sakat Ayağından Sakat
Berke Özer Şüpheli
Osame Sahraoui Şüpheli

Galatasaray

9 eksik
Kaan Ayhan Yok Statü Gereği
Kazımcan Karataş Yok Statü Gereği
Arda Ünyay Yok Statü Gereği
Can Armando Güner Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Eyüp Aydın Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Wilfried Singo Şüpheli
Rafael Leao Sakat Kasığından Sakat
Lucas Torreira Sakat

Lille kadrosunda Tiago Santos (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı), Ethan Mbappe (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ayase Ueda (Sakat - Ayağından Sakat), Berke Özer (Şüpheli) ve Osame Sahraoui (Şüpheli) yer almıyor.

Galatasaray kadrosunda Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Can Armando Güner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eyüp Aydın (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Wilfried Singo (Şüpheli), Rafael Leao (Sakat - Kasığından Sakat) ve Lucas Torreira (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Olivier Giroud Olivier Giroud Lille 2 Gol 2 Asist
Dilane Bakwa Dilane Bakwa Lille 2 Gol 1 Asist
Ayase Ueda Lille 2 Gol 0 Asist
Tiago Santos Tiago Santos Lille 2 Gol 0 Asist
Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 3 Asist
Gabriel Sara Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist
Lucas Torreira Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist
Abdülkerim Bardakcı Abdülkerim Bardakcı Galatasaray 2 Gol 0 Asist

Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Olivier Giroud. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.

Sıkça Sorulan Sorular
Lille - Galatasaray maçı ne zaman?

21 Ekim 2026

Lille - Galatasaray maçı saat kaçta?

19:45

Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda?

TRT 1

Lille - Galatasaray maçında hangi oyuncular eksik?

Lille: Tiago Santos, Hamza Igamane, Ethan Mbappe, Ayase Ueda; Galatasaray: Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

Lille ve Galatasaray'ın ligde kaç puanı var?

Lille: 14 puan; Galatasaray: 19 puan.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray lille
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