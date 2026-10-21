Lille - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Lille 2 - 4 MS Galatasaray

Lille ile Galatasaray, 21 Ekim 2026 tarihinde Stade Pierre Mauroy'da karşılaşıyor.

Lille, yarıda kalan Şampiyonlar Ligi serisini tamamlama şansını yakalarken, Galatasaray ise liderlik iddiasını sürdürüyor.

Lig Durumu Lille 4. Fransa Ligue 1 O 7 G 4 B 2 M 1 P 14 10 Attığı Gol 5 Yediği Gol +5 Averaj Galatasaray 1. Trendyol Süper Lig O 8 G 6 B 1 M 1 P 19 17 Attığı Gol 11 Yediği Gol +6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Lille 10 / 5 Galatasaray 17 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı L Lille İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 2 / 0 Gol 6 – 3 G Galatasaray Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 8 – 6

Lille (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 14 puanla 4. sırada.

Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 7 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 19 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Lille B G M G G tüm kulvarlar Lille 1-1 Stade Brest 29 Fransa Ligue 1 B

Arsenal 3-0 Lille Şampiyonlar Ligi M

Lille 1-0 Havre AC Fransa Ligue 1 G

Lille 2-1 Zulte Waregem Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Nice 2-1 Lille Fransa Ligue 1 M Galatasaray G G M G G tüm kulvarlar Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M

Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Orfa Yapı Pendikspor 3-3 Galatasaray Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B

Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Galatasaray, son 2 maçını kazanarak formda geliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Lille, son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'de ise evlerinde son 5 karşılaşmada 3 galibiyet aldı, bu da onlara kuvvetli bir görünüm kazandırıyor.

Eksik Oyuncular Lille 6 eksik Tiago Santos Hamza Igamane Ethan Mbappe Ayase Ueda Berke Özer Osame Sahraoui Galatasaray 9 eksik Kaan Ayhan Kazımcan Karataş Arda Ünyay Can Armando Güner Eyüp Aydın Wilfried Singo Rafael Leao Lucas Torreira

Lille kadrosunda Tiago Santos (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı), Ethan Mbappe (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ayase Ueda (Sakat - Ayağından Sakat), Berke Özer (Şüpheli) ve Osame Sahraoui (Şüpheli) yer almıyor.

Galatasaray kadrosunda Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Can Armando Güner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eyüp Aydın (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Wilfried Singo (Şüpheli), Rafael Leao (Sakat - Kasığından Sakat) ve Lucas Torreira (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Olivier Giroud Lille 2 Gol 2 Asist Dilane Bakwa Lille 2 Gol 1 Asist Ayase Ueda Lille 2 Gol 0 Asist Tiago Santos Lille 2 Gol 0 Asist Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 3 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist Abdülkerim Bardakcı Galatasaray 2 Gol 0 Asist

Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Olivier Giroud. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.

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