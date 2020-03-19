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Limak Enerji aboneleri tüm işlemlerini evlerinden çıkmadan yapabiliyor

BURSA HABERLERİ  | 19.03.2020 10:57 | Son Güncelleme

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac: - "Koronavirüs nedeniyle tüm işlerimizi evden çıkmadan çözmeye gayret ettiğimiz bugünlerde biz de Limak Enerji olarak müşterilerimize Online İşlem Merkezimiz, e-Devlet ve 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezimiz ile pratik çözümler sunuyoruz"

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon aboneye hizmet veren Limak Enerji, ödeme noktalarından gerçekleştirilen tüm işlemleri on-line işlem merkezi üzerinden de kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Limak Enerji müşterileri işlem merkezine gelerek halledebilecekleri başvuru sorgulama, abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, borç sorgulama, fatura ödeme, güvence bedeli iadesi ve bilgi güncelleme işlemlerinin tamamını on-line işlem merkezi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Limak Enerji'nin hizmet verdiği Güney Marmara'daki müşterilerine, "online.limakuludag.com.tr" web adresi aracılığıyla elektrik ile ilgili tüm işlemlerini 7 gün 24 saat hızlı ve doğru bir şekilde yapma imkanı sunuluyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından müşterilerinin etkilenmemesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Aytac, şu bilgileri paylaştı:

"Koronavirüs nedeniyle tüm işlerimizi evden çıkmadan çözmeye gayret ettiğimiz bugünlerde biz de Limak Enerji olarak müşterilerimize Online İşlem Merkezimiz, e-Devlet ve 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezimiz ile pratik çözümler sunuyoruz. Müşterilerimiz bu kanallardan işlem merkezlerimize gelmeden elektrik aboneliklerine ilişkin tüm işlemlerini yapabiliyorlar. Müşterilerimizin enerji konusunda sorun yaşamamaları adına on-line uygulamalarımızla 7/24 hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde yüz yüze kanallardan yapılan işlem sayılarında ciddi bir düşüş yaşanmasını, dijital kanallardan yapılacak işlem adetlerinin artmasını öngörüyoruz."

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Limak Enerji

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