YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı

10.09.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa'da sahne aldı

Bursa'da, üyeleri firma çalışanları ve engellilerden oluşan Limak Enerji "Engelsiz Müzik Korosu" konser verdi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserin şefliğini Ümit Akkuş yaptı.

Konserde, koro ve solistler "Bahçe Duvarından Aştım", "Yolcu", "Tekirdağ'ın Üzümü" ve "Ne Feryat Edersin Divane Bülbül" gibi şarkıları seslendirdi.

Gecenin sonunda koristler, solistler ve orkestra, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktıHiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktı
Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?
Tarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlarTarım lisesinde doğal yöntemlerle 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar

Bursa Namaz Vakitleri 10 Eylül Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:40
Akşam
19:29
Yatsı
20:50

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cuma

Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.