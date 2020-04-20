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Limak Enerji’den içi ısıtan proje

BURSA HABERLERİ  | 20.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

Limak Enerji, sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor.

Limak Enerji’den içi ısıtan proje

Limak Enerji, sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ Projesi kapsamında korona virüs salgını nedeniyle insanların çoğunun evlerinde olduğu bugünlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Güney Marmara Bölgesinde dört şehirde 100’e yakın işlem merkezi ile müşterilerine hizmet veren Limak Enerji, sokak hayvanları için müşteri işlem merkezlerinin önünde su ve mama kapları bulunduruyor. Korona virüs salgını nedeniyle evlerimizden çıkamadığımız bugünlerde sokak hayvanları yiyecek ve su bulunmakta zorlanıyor. Limak Enerji, hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki hayvanların bugünleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için harekete geçti. ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ Projesi kapsamında tüm işlem merkezlerinin önüne temiz mama ve su kapları yerleştiren şirket, bu zor günlerde kedi, köpek ve kuşların aç ve susuz kalmamasını sağlamaya çalışıyor.
Limak Enerji aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da herkese kapılarının önüne bir kap su ve mama koyma çağrısı yapıyor. Tüm vatandaşları sokak hayvanlarına yardım etmeye çağıran şirket, “yemek artıklarını çöpe atmak yerine kapılarınızın önüne bırakın, sokak hayvanlarının hayatlarını kurtarın” vurgusu yapıyor. Can dostlarımızı korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına yola çıkan projeyle, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanırken, çocuklara ve yetişkinlere de hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılıyor.

Limak Enerji’den içi ısıtan proje

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