YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Limak Filarmoni Orkestrası, sokak hayvanları yararına konser verdi

Limak Filarmoni Orkestrası, sokak hayvanları yararına konser verdi

05.08.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserden elde edilen tüm gelirler, sokak hayvanları yararına Çesal Doğa ve Hayvan Severler Derneği'ne bağışlandı

İSTANBUL (AA) - Limak Filarmoni Orkestrası sokak hayvanları yararına Aspendos'ta Antalyalı sanatseverlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı'nın sanata destek amacıyla 2017'de kurduğu, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Limak Filarmoni Orkestrası, çok sesli müziği geniş kitleler ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Limak Filarmoni Orkestrası dün akşam Antalyalı sanatseverlere sokak hayvanları yararına konser düzenledi.

Şef Turan Manafzade'nin yönetimindeki konserde orkestraya Britain’s Got Talent Birincisi Jonathan Antoine, Amerika/İspanya Got Talent Birincisi Cristina Ramos ve Paraguaylı arp sanatçısı Victor Espinola eşlik etti.

Sanatçıların en güzel şarkılarını seslendirdiği, Aspendos’un büyülü atmosferinde düzenlenen konser, Antalyalı iş ve sanat hayatı başta olmak üzere cemiyet dünyasından da büyük ilgi gördü.

Konserden elde edilen tüm gelirler ise sokak hayvanları yararına Çesal Doğa ve Hayvan Severler Derneği'ne bağışlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıTuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "KPSS geçerlilik süresi" açıklaması:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "KPSS geçerlilik süresi" açıklaması:
Artvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulunduArtvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Bizim Eczane
Atasehir
Filiz Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.