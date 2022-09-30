YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Limak Filarmoni Orkestrası, ünlü tenorlerle aynı sahneyi paylaştı

Limak Filarmoni Orkestrası, ünlü tenorlerle aynı sahneyi paylaştı

30.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarım yüzyılı aşkın aktif sanat hayatıyla gündemde olan Domingo, Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde konser verdi

İSTANBUL (AA) - Limak Filarmoni Orkestrası, "Aspendos Born Again" etkinlikleri kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen konserlerde 2 gün boyunca dünyaca ünlü tenorlarla aynı sahneyi paylaştı.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül gecesi ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina müzikseverlerle buluştu. 29 Eylül’de ise dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo da bir konsere imza attı.

Yarım yüzyılı aşkın aktif sanat hayatıyla gündemde olan Domingo’nun Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde verdiği konser, seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.

Şef Eugene Kohn’un orkestra şefliğini yaptığı, Domingo’nun ve Murat Karahan’ın aynı sahnede performans sergilediği konserde Jennifer Rowley de konuk sanatçı olarak yer aldı.

Ünlü müzisyenlerin klasikleşmiş eserlerini seslendiren Placido Domingo'ya dev izleyici korosu konser boyunca eşlik etti

Konserin sonunda ise Murat Karahan "Nazende Sevgilim" adlı şarkısıyla müzikseverlere sürpriz yaparken gecenin büyük sürprizini Murat Karahan ve Domingo birlikte yaptılar.

Domingo ve Karahan, seyircilerle birlikte “Senede Bir Gün” şarkısını seslendirdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçılar, müzikseverlere anlamlı bir gece yaşattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pendik'te kaza sonrası devrilen kamyon trafikte aksamaya neden olduPendik'te kaza sonrası devrilen kamyon trafikte aksamaya neden oldu
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüKayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.