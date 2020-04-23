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Limak Filarmoni Orkestrası'dan 23 Nisan'a özel video

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Limak Filarmoni Orkestrası'dan 23 Nisan'a özel video

İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı'nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine yayınladığı video ile ortak oldu.

Limak Holding açıklamasına göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel olarak bir eser yorumlayan genç sanatçıların videosu, Limak Filarmoni Orkestrası'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Limak Filarmoni Orkestrası, genç sanatçılar başta olmak üzere 7'den 70'e herkese destek vermeye devam ediyor.

Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın 23 Nisan'da sosyal medya hesapları üzerinden orkestralara yaptığı çağrıya olumlu yanıt veren Limak Filarmoni Orkestrası, genç sanatçılar öncülüğünde bir seslendirme yaptı.

"Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara" şarkısını evlerinde yorumlayan sanatçıların videosu, Yusuf Yalçın'ın düzenlemesinin ardından Limak Filarmoni Orkestrası'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Evde kalmanın üretmeye engel olmayacağına dikkati çeken orkestra üyeleri, evde kalarak sosyal mesafenin önemini vurguladı.

Adnan Çakmaçıoğlu'nun eserini, Salih Aydoğan'ın müziğine bağlı kalarak yorumlayan Limak Filarmoni Orkestrası üyeleri, Yusuf Yalçın'ın düzenlemesiyle duygu dolu bir çalışmaya imza attı.

Orkestranın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, "Şarkıyı mırıldanan her çocuk orkestramızın sanatçısı, orkestramızın her sanatçısı çocuğumuzdur. Çocukluğunu kucağından bırakmayan herkesin bayramını kutlar, 100. yılında 23 Nisan'ımıza nice yüzyıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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