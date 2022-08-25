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Limak İnşaat, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 50. sıraya yükseldi

25.08.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limak İnşaat, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 50. sıraya yükseldi

Limak İnşaat, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde ilk 50'ye girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaat ve müteahhitlik alanında gerçekleştirdiği uluslararası projelerle küresel ligde yükselişini sürdüren Limak İnşaat, ENR'in 2022 listesinde 2021'e göre 6 basamak yükseldi. Şirket, 50'nci sırada yer alırken listedeki 43 Türk şirketi arasında ikinci sıradaki yerini korudu.

Havaalanlarından limanlara, barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere, endüstriyel tesislerden petrol ve doğal gaz boru hatlarına, tatil köylerinden bina komplekslerine kadar birçok projeye imza atan Limak İnşaat, sürdürülebilirlik alanında da çalışmalarına devam ediyor.

Dünyanın 15 farklı ülkesinde farklı sektörlerdeki projeleri ve 60 binin üzerindeki çalışanıyla faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu'nun gelecek 10 yıl için belirlediği hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

- Tüm sektörlerinde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek

- 2026 yılına kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 artırmak, ortalama yüzde 25 enerji verimliliği ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak, emisyon salımını ortalama yüzde 27 azaltmak, tüm şirketlerinde "sıfır atık" hedefine ulaşmak, tüm tedarikçilerinin sürdürülebilirlik eğitimlerini tamamlamak ve çalışan bağlılığını her yıl artırarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamak

- 2030 yılına kadar toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını en az yüzde 30'a çıkarmak.

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