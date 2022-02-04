Limak Şirketler Grubu'ndan küresel taahhüt

İSTANBUL (AA) - Limak Şirketler Grubu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ni sürdürülebilirlik stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirerek kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt etti.

Limak Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında WEF tarafından ortaya konulan yeni ve önemli bir standart olan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki performanslarını ölçmelerine katkı sağlarken, bu alanlardaki ilerlemelerini de tüm paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmalarına imkan sağlıyor.

Şirketlerin, ESG anlamında uzun vadeli değer yaratma ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkılarını ortaya koymaları açısından yenilikçi bir standart olan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri tüm paydaşları değer yaratma sürecinin bir parçası haline getiriyor.

Limak, Paydaş Kapitalizmi Göstergelerini sürdürülebilirlik stratejisinin ve raporlamalarının ayrılmaz bir parçası haline getirerek, sürdürülebilirlik alanında 2013 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü çalışmalarını daha da ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

Söz konusu taahhüt, ayrıca şirketin uzun süredir destekçisi olduğu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri gibi evrensel taahhütlerini de pekiştirirken, bu kapsamda yaratılan katma değerin de artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, şunları kaydetti:

"Paydaş Kapitalizmi kavramı, şirketleri tüm paydaşlarına hizmet eden organizasyonlar olarak konumlandırıyor. Biz de Limak olarak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzun başından bu yana savunduğumuz değerleri, paydaş kapitalizmi metriklerine uygun raporlama yaparak daha da ileriye taşımak istiyoruz.

Söz konusu metrikleri raporlamalarında dikkate almayı taahhüt eden 100’e yakın küresel şirket arasında yer alan Limak’ın, Türkiye’den bu konuda taahhütte bulunan öncü şirketlerden biri olduğunu da gururla paylaşmak istiyorum."

