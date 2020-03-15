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  4. LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

HATAY HABERLERİ  | 15.03.2020 22:07 | Son Güncelleme

"Türk vatandaşı bir tır şöföründe, gemiden tahliye başlamadan önce İskenderun Sahil Sağlık Denetleme birimlerince yapılan kontrollerde yüksek ateş tespit edilmiştir. Tır şoförü, yetkililerce hemen hastaneye sevk edilerek koronavirüs testi uygulanmış ve sonuç beklenmektedir" - "Gemiyle temas, limanımız yetkilileri ve kamu kurumlarınca engellenmiştir. Limanın geneli ile ilgili herhangi bir karantina durumu söz konusu değildir"

LimakPort İskenderun Limanı'na yanaşan Ro-Ro gemisindeki tır şoförünün, yüksek ateş tespit edilmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, gemiyle temasın liman yetkilileri ve kamu kurumlarınca engellendiği, limanın geneliyle ilgili herhangi bir karantina durumunun söz konusu olmadığı bildirildi.

LimakPort'tan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Duba Limanı çıkışlı "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisinin sabah saatlerinde İskenderun ilçesindeki limana yanaştığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk vatandaşı bir tır şöföründe gemiden tahliye başlamadan önce İskenderun Sahil Sağlık Denetleme birimlerince yapılan kontrollerde yüksek ateş tespit edilmiştir. Tır şoförü, yetkililerce hemen hastaneye sevk edilerek koronavirüs testi uygulanmış ve sonuç beklenmektedir. Sonuç gelene kadar gemiyle temas, limanımız yetkilileri ve kamu kurumlarınca engellenmiştir. Limanın geneliyle ilgili herhangi bir karantina durumu söz konusu değildir.

LimakPort İskenderun Limanı, aylar önceden koronavirüsle ilgili gerekli tüm tedbirleri almış olup, limanın tüm birimleri düzenli dezenfekte edilmektedir. Liman personeli tarafından gemilerle temas mümkün olduğu kadar düşürülmüş ve uluslararası standartlarda koruyucu tedbirler sağlanmaktadır.

Liman hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamakta ve ticari faaliyetler devam etmektedir."

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İskenderun korona limak port

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