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Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN HABERLERİ  | 06.08.2020 15:38 | Son Güncelleme

Mersin’de bir şahsın evinde 1 kilo 200 gram esrar ile evinin önündeki limon bahçesinin içerisinde ise 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Erdemli ilçesi Dağlı Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Mersin’de bir şahsın evinde 1 kilo 200 gram esrar ile evinin önündeki limon bahçesinin içerisinde ise 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Erdemli ilçesi Dağlı Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü, Erdemli JASAT, narkotik köpek arama timi ve Tömük asayiş timleri ile birlikte şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar ile evinin önündeki limon bahçesinde ise 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece ’adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

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