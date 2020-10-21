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Limon ihracatı eylül ayında zirve yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 21.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "(Eylül dönemi) 49 bin tonluk limon ihracatı gerçekleşti. Bu ihracat karşılığında 29 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı" - "Avrupa Birliği ülkelerine yapılan limon ihracatında artış gözlemlendi"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Türkiye'nin eylül ayı limon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 81, değerde ise yüzde 107 arttı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl eylül ayında 27 bin ton limon ihraç edilirken, bu yıl aynı dönemde yüzde 81'lik artışla 49 bin ton dış satım yapıldı.

Söz konusu dönemde geçen yıl yaklaşık 14 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanırken, bu sene yüzde 107 artışla yaklaşık 29 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

- Avrupa Birliği ülkelerine limon ihracatı arttı

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, eylül ayı narenciye ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 40'lık pay artışı sağladığını söyledi.

Bu dönemde yaklaşık 62 bin ton narenciye ihraç edildiğini bildiren Kaçmaz, sektörün ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını aktardı.

Kaçmaz, narenciye grubu içerisinde limon ihracatında önemli artış gerçekleştiğine işaret ederek, "3 Eylül itibariyle başlayan narenciye ihracat sezonunda 49 bin tonluk limon ihracatı gerçekleşti. Bu ihracat karşılığında 29 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre limon ihracatında miktar olarak yüzde 81'lik bir artış görüldü." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sürecinde üretimin durmadan devam ettiğini dile getiren Kaçmaz, limon ihracatındaki olumlu gelişmelerin üretici ve sektör temsilcilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Üründeki kalitenin Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat rakamlarına yansıdığına dikkati çeken Kaçmaz, şöyle konuştu:

"En çok limon ihraç edilen ülke Irak oldu. Irak'ı sırasıyla Polonya, Rusya Federasyonu, Romanya ve Sırbistan takip etti. Eylül ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan limon ihracatında artış gözlemlendi. Bu kapsamda en çok artış sırasıyla İtalya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya ve Almanya olarak gerçekleşti. Bu artışın görülmesi sektörün paydaşları tarafından memnuniyetle karşılandı."

Kaçmaz, limon ihracatının gelecek aylarda da artarak devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Türkiye'nin eylül ayında en çok limon ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle sıralandı:

Ülkeler2019 miktar (KG)2019 değer (dolar)2020 miktar (KG)2020 (değer (dolar)Değişim (yüzde)Değişim (değer)Irak10.435.5302.863.77617.130.3068.170.68164185Polonya1.011.387833.2082.840.7842.096.994181152Rusya Federasyonu2.437.5981.469.1692.836.7691.620.0441610Romanya 921.540759.7592.269.9851.626.278146114Sırbistan1.543.0691.169.8502.197.7431.568.8194234

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