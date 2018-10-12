SPOR

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Birçok dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bulunan kayakçı Lindsey Vonn, hayranlarını üzen bir haberi açıkladı.

Vonn'un verdiği bu haber, hayranlarının yanı sıra spor dünyasında da şaşkınlıkla karşılandı.

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

1 / 15

Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası bulunan ABD'li kadın kayakçı Lindsey Vonn, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası bulunan ABD'li kadın kayakçı Lindsey Vonn, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.
2 / 15

ABD televizyon kanalı NBC'ye kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki sporcu, "Kayak sezonunun bitmesinin ardından emekliye ayrılacağım." ifadesini kullandı.

ABD televizyon kanalı NBC'ye kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki sporcu, "Kayak sezonunun bitmesinin ardından emekliye ayrılacağım." ifadesini kullandı.
3 / 15

Kariyerinde 82 Dünya Kupası zaferi bulunan Vonn, aynı başarıyı 86 kez tekrarlayarak tüm zamanların rekortmeni konumundaki eski İsveçli kayakçı Ingemar Stenmark'ı yakalama hedefinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu hedefim için son kez Dünya Kupası'nda yarışacağım. Başarırsam, rüyamı gerçekleştireceğim. Başaramazsam, yine de harika bir kariyeri geride bırakmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde 82 Dünya Kupası zaferi bulunan Vonn, aynı başarıyı 86 kez tekrarlayarak tüm zamanların rekortmeni konumundaki eski İsveçli kayakçı Ingemar Stenmark'ı yakalama hedefinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu hedefim için son kez Dünya Kupası'nda yarışacağım. Başarırsam, rüyamı gerçekleştireceğim. Başaramazsam, yine de harika bir kariyeri geride bırakmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.
4 / 15

Vonn, 2018 Pyeongchang'da bronz, 2010 Vancouver'da ise gümüş ve bronz olmak üzere 3 kez olimpiyat madalyası kazanmıştı.

Vonn, 2018 Pyeongchang'da bronz, 2010 Vancouver'da ise gümüş ve bronz olmak üzere 3 kez olimpiyat madalyası kazanmıştı.
5 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
6 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
7 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
8 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
9 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
10 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
11 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
12 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
13 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
14 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
15 / 15

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lindsey vonn kayak

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş, Ozan Tufan ve Soldado karşılığında Gökhan Töre'yi önermeyi planlıyor!

Beşiktaş, Ozan Tufan ve Soldado karşılığında Gökhan Töre'yi önermeyi planlıyor!

Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev tutuklandı!

Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev tutuklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KSKC Türk Karate-do sporcuları 23 madalya kazandı

KSKC Türk Karate-do sporcuları 23 madalya kazandı

Usain Bolt, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı

Usain Bolt, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

Belçika Federal Savcılığı: KV Mechelen'in küme düşmesi engellenmiş

Belçika Federal Savcılığı: KV Mechelen'in küme düşmesi engellenmiş

Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.