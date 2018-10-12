Lindsey Vonn, kayak kariyerini noktalayacağını duyurdu

3 / 15 Kariyerinde 82 Dünya Kupası zaferi bulunan Vonn, aynı başarıyı 86 kez tekrarlayarak tüm zamanların rekortmeni konumundaki eski İsveçli kayakçı Ingemar Stenmark'ı yakalama hedefinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu hedefim için son kez Dünya Kupası'nda yarışacağım. Başarırsam, rüyamı gerçekleştireceğim. Başaramazsam, yine de harika bir kariyeri geride bırakmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.