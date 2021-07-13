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Lionel Carole Kayserispor formasını giydi

13.07.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferi Lionel Carole, sarı-kırmızılı formayı giydi.

Lionel Carole Kayserispor formasını giydi

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferi Lionel Carole, sarı-kırmızılı formayı giydi.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor kadrosuna kattığı Fransız sol bek Lionel Carole ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

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Kayseri'ye gelen başarılı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzaladı ve sarı-kırmızılı formayı giydi. 12 Nisan 1991 doğumlu olan Carole geçtiğimiz sezonlarda Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. Son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında oynayan Carole bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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