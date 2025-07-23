Lionel Messi'nin "en sevdiği golü" rekor fiyata satıldı! Türk sanatçının dijital eserine açık artırmada 1 milyon 865 bin dolar ödendi

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin en sevdiği golü, Refik Anadol'un "A Goal in Life" projesiyle "sanat eserine" dönüştü. Yeni medyada "eserler" üreten Refik Anadol'un Christie's Müzayede Evinde açık artırmaya çıkarılan eserinden elde edilen tüm gelir, hayır kurumlarına bağışlanacak.

MESSİ'NİN 'EN ÇOK SEVDİĞİ GOL' DİJİTAL DENEYİME DÖNÜŞTÜ

A Goal in Life" projesinde Messi'nin 2009'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a attığı kafa golü, tamamen yapay zeka destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürülüyor.

TÜRK SANATÇI REFİK ANADOL'UN MESSİ ESERİNE REKOR FİYAT

Messi'nin "en sevdiği golü" attığı anda 17 vücut noktası kameralarla izlenerek nefesi, kalp atışı gibi biyometrik veriler işlendi ve sonucunda 8 dakikalık, 16K çözünürlükte "hafıza tapınağı" olarak tanımlanan immersive video enstalasyonu ortaya çıktı. New York'ta 12–22 Temmuz arasında sergilenen dijital eseri, çevrim içi Christie's açık artırmasıyla satışa çıkarıldı. Türk sanatçı Refik Anadol'un dijital eseri, Christie's Müzayede Evinin çevrim içi açık artırmasında 1 milyon 865 bin dolara gibi rekor bir fiyata satıldı.

ELDE EDİLEN GELİR HAYIR KURUMLARINA AKTARILDI

Sergi süresince yaklaşık 3 bin 500 ziyaretçi eserle buluştu. Eserle ilgili 927 basın yayını çıktı ve 64,8 milyon izlenmeye ulaştı. Elde edilen fonlar, Inter Miami CF Vakfı aracılığıyla UNICEF iş birliğinde, Latin Amerika ve Karayipler'de eğitim projelerine aktarılacak.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır