Lionel Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor...

Lionel Messi, 2022’den bu yana ilk kez bir penaltı kaçırdı. Inter Miami, MLS’te Charlotte FC’ye deplasmanda 3-0 mağlup olurken Arjantinli yıldızın kaçırdığı penaltı maçın kırılma anlarından biri oldu.

PANENKA'YI KAÇIRDI

Bank of America Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada 32. dakikada VAR incelemesi sonrası Djibril Diani’nin faulüyle Inter Miami penaltı kazandı. Topun başına geçen Messi, kariyerinde sıkça başvurduğu “Panenka” vuruşunu denedi. Ancak Charlotte kalecisi Kristijan Kahlina yerinde kalarak topu tek elle çıkardı.

Messi, Inter Miami formasıyla daha önce kullandığı üç penaltının tamamını gole çevirmişti. Son penaltı kaçırışı ise 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’in Polonya ile oynadığı grup maçındaydı.

Milli takım formasıyla geçtiğimiz günlerde Venezuela karşısında iki gol atan ve moral depolayan Messi’nin bu kez şansı tutmadı. Inter Miami, yıldızının kritik anı değerlendirememesiyle ağır bir yenilgi alarak sahadan puansız ayrıldı.

PANENKA "EN İYİSİ MESSİ" DEMİŞTİ

Panenka, "Şimdiye kadar gördüklerimden en iyisiydi. Topa gidişi, vuruş şiddeti, soğukkanlılığı ve düzgün vuruşu gerçekten etkileyiciydi. Messi yine yeteneğini belli etti" demişti.