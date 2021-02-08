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Lisanslı sporculara trafik eğitimi verildi

08.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki lisanslı sporculara trafik eğitimi verildi.Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 7-18 yaş aralığındaki lisanslı sporculara Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uygun bir şekilde trafikte de bilinçlendirmeyi arttırmak amacıyla trafik eğitimi verildi.Sporculara verilen eğitimde; karşıdan karşıya geçiş kuralları, yaya halinde cep telefonu ve kulaklıklı olarak yürümeme, araç içerisindeki seyahatlerinde emniyet kemeri kullanmaları, trafiğe kapalı alan, bisiklet kullanımında kask ve diğer koruyucu ekipmanı kullanmaları konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki lisanslı sporculara trafik eğitimi verildi.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 7-18 yaş aralığındaki lisanslı sporculara Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uygun bir şekilde trafikte de bilinçlendirmeyi arttırmak amacıyla trafik eğitimi verildi.
Sporculara verilen eğitimde; karşıdan karşıya geçiş kuralları, yaya halinde cep telefonu ve kulaklıklı olarak yürümeme, araç içerisindeki seyahatlerinde emniyet kemeri kullanmaları, trafiğe kapalı alan, bisiklet kullanımında kask ve diğer koruyucu ekipmanı kullanmaları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Proje kapsamında, ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ kampanyası materyalleri olan kırmızı düdük ve şapkalar da sporculara hediye edildi.

Öte yandan eğitimde, İçişleri Bakanlığının karayolu trafiğinde yol kullanıcılarının daha bilinçli ve güvenilir bir trafik ortamında hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Trafik Medya Yüzleri Projesinin tanıtımı kapsamında hazırlanan dövizlerle sporculara bilgilendirmeler yapıldı.

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