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Lise öğrencileri ’Cemre zamanı’ adlı resim sergisi açtı

SAKARYA HABERLERİ  | 10.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ’Cemre Zamanı’ adlı resim sergisi açtı.Adapazarı Belediyesi Mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri “Cemre Zamanı” konulu sergi açtı.

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ’Cemre Zamanı’ adlı resim sergisi açtı.
Adapazarı Belediyesi Mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri “Cemre Zamanı” konulu sergi açtı. Açılışa, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Recep Borlukçu, Müdür Yardımcısı Mehtap Aydoğdu, Resim Öğretmenleri Hayati Özmen, Nuh Arslan ve Ahmet İlkkan ile okul öğretmenleri ve davetliler katıldı. Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş sergide yaptığı açıklamada, “Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin okullarında almış oldukları eğitimlerle böyle güzel eserler ortaya çıkarmalarından dolayı tebrik ediyorum. Adapazarı Belediyemize de okullarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Recep Borlukçu ise, “Toprağa, havaya ve suya cemre düşerken biz de istedik ki, çocuklarımızın yaptığı resimlerle gönüllere cemreler düşsün, gönüller ısınsın. Sanata ve sanatçıya destek vererek okul olarak yaptığımız her türlü faaliyette yanımızda olan desteğini esirgemeyen Adapazarı Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.
Sergideki eserlerin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Çelikel, “Adapazarı Belediyesi olarak kültüre ve sanata değer katmak için başta Milli Eğitim Camiamız olmak üzere tüm paydaşlarımızla ortak ve güzel çalışmalar ortaya koymayı sürdürüyoruz. Bu anlamda bizlerle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz yoğun emekle birbirinden güzel eserleri sanatsever dostlarımızla buluşturdular. Tebrik ediyor ve bu başarının artarak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yenikent
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