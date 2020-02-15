Lise öğrencileri Cuma Kahvesinde bir araya geliyor

Akademi Liselerde öğrenciler, Cuma günleri özgüvenleri artırmak ve kültür seviyelerini yükseltmek amacıyla Cuma Kahvesi etkinliği düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselerde kız öğrenciler Cuma günleri, özgüvenleri artırmak ve kültür seviyelerini yükseltmek amacıyla Cuma Kahvesi etkinliği düzenliyor. ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet yapan Akademi Liseler, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlıyor. Cuma kahvesi etkinlikleriyle öğrenciler kültürden sanata birçok konu hakkında hasbihal ediyor.

Akademi Liselerden, 9-10-11 ve 12.sınıf ve mezun öğrenciler yararlanabiliyor. Başvurularını gerçekleştirip, merkezlerde verilen tüm hizmetler için ayrıca detaylı bilgi almak isteyen veliler ve öğrenciler İzmit, Karamürsel, Kandıra, Dilovası, Kartepe, Gölcük, Gebze ve Derince şubelerine giderek bilgi alabiliyor.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfezli çocuklar için açılan Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievi, yeni binasına taşındı. Bilgievi, bundan böyle Kılavuz Gençlik çalışmalarının yürütüleceği Fatih Sultan Mehmet Gençlik Merkezi’nin zemin ve 1.katında çocukların hizmetinde olacak.

