YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Lise öğrencileri Cuma Kahvesinde bir araya geliyor

Lise öğrencileri Cuma Kahvesinde bir araya geliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Akademi Liselerde öğrenciler, Cuma günleri özgüvenleri artırmak ve kültür seviyelerini yükseltmek amacıyla Cuma Kahvesi etkinliği düzenliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselerde kız öğrenciler Cuma günleri, özgüvenleri artırmak ve kültür seviyelerini yükseltmek amacıyla Cuma Kahvesi etkinliği düzenliyor.

Akademi Liselerde öğrenciler, Cuma günleri özgüvenleri artırmak ve kültür seviyelerini yükseltmek amacıyla Cuma Kahvesi etkinliği düzenliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselerde kız öğrenciler Cuma günleri, özgüvenleri artırmak ve kültür seviyelerini yükseltmek amacıyla Cuma Kahvesi etkinliği düzenliyor. ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet yapan Akademi Liseler, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlıyor. Cuma kahvesi etkinlikleriyle öğrenciler kültürden sanata birçok konu hakkında hasbihal ediyor.
Akademi Liselerden, 9-10-11 ve 12.sınıf ve mezun öğrenciler yararlanabiliyor. Başvurularını gerçekleştirip, merkezlerde verilen tüm hizmetler için ayrıca detaylı bilgi almak isteyen veliler ve öğrenciler İzmit, Karamürsel, Kandıra, Dilovası, Kartepe, Gölcük, Gebze ve Derince şubelerine giderek bilgi alabiliyor.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfezli çocuklar için açılan Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievi, yeni binasına taşındı. Bilgievi, bundan böyle Kılavuz Gençlik çalışmalarının yürütüleceği Fatih Sultan Mehmet Gençlik Merkezi’nin zemin ve 1.katında çocukların hizmetinde olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri

Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:49
Öğle
13:19
İkindi
16:12
Akşam
18:40
Yatsı
20:00

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Kandıra Eczanesi
Kandira
Kaya Eczanesi
Derince
Nur Eczanesi
Karamursel
Nazar Eczanesi
Golcuk
Körfez Eczanesi
Korfez
Neşe Eczanesi
Gebze
Esin Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Başkan Kocaman yeni yapılan mesire alanında incelemelerde bulundu

Başkan Kocaman yeni yapılan mesire alanında incelemelerde bulundu

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.