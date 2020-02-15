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Lise öğrencileri lösemi hastalığına maskeyle dikkat çekti

MANİSA HABERLERİ  | 15.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

Manisa’da lösemi hastalığına dikkat çekmek isteyen lise öğrencileri, okula maskeyle geldi.Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında farkındalık oluşturmak ve empati duygusunu geliştirmek için etkinlik düzenlendi.

Manisa’da lösemi hastalığına dikkat çekmek isteyen lise öğrencileri, okula maskeyle geldi.
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında farkındalık oluşturmak ve empati duygusunu geliştirmek için etkinlik düzenlendi. Projelerden sorumlu Müdür Yardımcısı Ayşe Berat Metin ve Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmeni Orcan Baydır’ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, lösemi hastalığına dikkat çekildi. Okula maskeleriyle gelen öğrenciler etkinliğe katkı sağladı. Ayrıca proje kapsamında daha önce öğrenciler tarafından ziyaret edilen lösemi hastası 5 yaşındaki Deniz Beren de etkinliğe katılarak sürpriz yaptı. Minik Deniz, lise öğrencileriyle doyasıya eğlendi.
Okul Müdürü Hüseyin Salar, proje kapsamında eğitici ve öğretici projelere imza attıklarını belirterek, projelerin oluşmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Salar, sosyal sorumluluk kapsamında projelerini aralıksız sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

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