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Lise öğrencileri solucanları fındık ve zeytin atığıyla besleyerek organik gübre üretti

SAMSUN HABERLERİ  | 12.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Ordu'da lise öğrencileri, tarımda kimyasal gübrenin kullanımını azaltmak ve toprakların verimliliğini arttırmak amacıyla fındık zurufu ile zeytin posası atıklarından beslenen solucanlardan organik gübre elde etti - Projeyi geliştiren öğrencilerden Alptekin Arısoy: - "Elde ettiğimiz sıvıyı bitkiler üzerinde denedik. Denemeler sonrası bunu tablet haline getirdik. Denemelerde olumlu sonuçlar elde ettik. Bu ürünün ticari bir değeri var. En yakın zamanda patent başvurusunu yapacağız"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Ordu'da lise öğrencilerinin tarımda kimyasal gübrenin kullanımını azaltmak ve toprakların verimliliğini arttırmak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, fındık zurufu ile zeytin posası atıklarından beslenen solucanlardan organik gübre elde edildi.

Ordu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İrem Özbucak ile Doktor Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi 12. sınıf öğrencisi Alptekin Arısoy tarafından geliştirilen "Bir Tür Solucandan İki Bitkisel Atık ile Üç Vermikültür Eldesi Projesi", TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca 9 Mart'ta düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Sergisi'ne katıldı.

Özbucak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik atıklarla tarımda kullanılacak doğal gübre kullanımını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kimyasal gübre ve pestisitlerin doğaya pek çok zararı bulunduğuna işaret eden Özbucak, "Projemiz kimyasal gübrenin azaltılması kapsamında ortaya çıktı. Solucanları fındık ve zeytin atığıyla besleyip organik gübre ürettik. Fındık zurufu ve pirinayı solucanlarımıza yem yaptık. Solucanların içinde bulunduğu karışımlardan farklı teknikler kullanarak katı ve sıvı gübre çeşitleri oluşturduk." dedi.

Özbucak, bu gübreyi kullandıkları marul bitkisinde hastalığa rastlamazken, kullanmadıklarında hastalık gözlemlediklerini aktardı.

Atıkları ekonomiye kazandırarak besin değeri yüksek organik gübre elde ettiklerini dile getiren Özbucak, "Hem atık sorununu ortadan kaldırdık hem de kimyasal gübre kullanmadan bitkilerimizin dayanıklılığını artırdık. Gübrenin besin değerini artırmış olduk. Literatürde gördüğümüz analiz sonuçlarında yüzde 30-60 oranında organik maddeye rastlanırken, bizim çalışmamızda yüzde 80'e varan değerler görüldü." diye konuştu.

- Tablet gübre için patent başvurusu yapacaklar

Arısoy ise çalışmalarının yaklaşık 6 ay sürdüğünü söyledi.

Proje kapsamında solucanların da içinde olduğu bir düzenek oluşturduklarını belirten Arısoy, "Bir bidon içine çakıl taşları yerleştirdik. Üzerine kum, solucan ve fındık zurufu ile pirina karışımlarımızı ekledik. Yaklaşık 1,5 ay solucanlara su vererek onları stres altında bıraktık. Elde ettiğimiz sıvıyı bitkiler üzerinde denedik. Denemeler sonrası bunu tablet haline getirdik. Denemelerde olumlu sonuçlar elde ettik. Bu ürünün ticari bir değeri var. En yakın zamanda patent başvurusunu yapacağız." diye konuştu.

- Hastalıkları önleyip verim artışı sağlanıyor

Doktor Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli biyoloji öğretmeni Selahattin Özbucak da kimyasal gübre ve pestisit kullanımının tarım sektörünü tehdit ettiğini vurgulayarak, "Solucan gübresi üretimi günümüzde yükselen bir konu. Farklı atıkların solucan gübresi üretiminde kullanılabileceğini düşünerek fındık zurufu ile pirinayı denedik. Elde ettiğimiz sonuçlar çok güzeldi. Ürettiğimiz kompost toprakta organik madde miktarını artırmak için destek sağlayıcı bir ürüne dönüştü." ifadesini kullandı.

Özbucak, geliştirdikleri organik gübre ile bitkiye direnç sağlanabileceği, kök çürüklüğü hastalığına engel olunabileceği ve pestisit kullanmadan verim artışı sağlanabileceği sonuçlarına ulaşıldığını kaydetti.

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