Lise öğrencileri solucanları fındık ve zeytin atığıyla besleyerek organik gübre üretti

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Ordu'da lise öğrencilerinin tarımda kimyasal gübrenin kullanımını azaltmak ve toprakların verimliliğini arttırmak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, fındık zurufu ile zeytin posası atıklarından beslenen solucanlardan organik gübre elde edildi.

Ordu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İrem Özbucak ile Doktor Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi 12. sınıf öğrencisi Alptekin Arısoy tarafından geliştirilen "Bir Tür Solucandan İki Bitkisel Atık ile Üç Vermikültür Eldesi Projesi", TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca 9 Mart'ta düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Sergisi'ne katıldı.

Özbucak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik atıklarla tarımda kullanılacak doğal gübre kullanımını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kimyasal gübre ve pestisitlerin doğaya pek çok zararı bulunduğuna işaret eden Özbucak, "Projemiz kimyasal gübrenin azaltılması kapsamında ortaya çıktı. Solucanları fındık ve zeytin atığıyla besleyip organik gübre ürettik. Fındık zurufu ve pirinayı solucanlarımıza yem yaptık. Solucanların içinde bulunduğu karışımlardan farklı teknikler kullanarak katı ve sıvı gübre çeşitleri oluşturduk." dedi.