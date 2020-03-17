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Lise öğrencilerinden anlamlı koreografi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinin köklü okullarından Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri milli günlerde ses getiren etkinlikler yapmaya devam ediyor.Okulun öğretmen ve öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105.

Lise öğrencilerinden anlamlı koreografi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinin köklü okullarından Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri milli günlerde ses getiren etkinlikler yapmaya devam ediyor.
Okulun öğretmen ve öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle "Dur Yolcu!" adlı koreografi çalışması hazırladılar.
Okul Müdürü Turan Demiralay, "Çanakkale Zaferinin Türk Milleti’nin varoluş destanı olduğunu geçmişini bilen, geleceğe bu yönle ışık tutan nesiller yetiştirmek ve şanlı tarihimizi öğrencilerimize bu tür etkinliklerle öğreterek bir milli bilinç uyandırmak adına bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğilir; emeği geçen öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.

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