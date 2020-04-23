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Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

ISPARTA HABERLERİ  | 23.04.2020 23:44 | Son Güncelleme

Isparta’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100.

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Isparta’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu. Kutlamalar kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 10. sınıf öğrencisi Batuhan Urlu, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemi ile mahalleliye verdiği mini konserle dikkatleri üzerine çekti.

Korona virüs salgını nedeniyle TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlandı. Kutlamalar kapsamında saatler 21.00’ı gösterdiğinde Isparta tek yürek oldu ve vatandaşlar balkonlarına çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı’nı okudu. Kutlamalar kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 10. sınıf öğrencisi Batuhan Urlu evinin balkonuna kurduğu müzik sistemi ile mahalleliye mini bir konser verdi. Müzik sisteminden çaldığı marşlara bateristi ile eşlik eden Urlu’ya mahalleli de destek verirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

“Site yönetimi benim için dev Türk bayrağı sipariş etti”
Daha önce balkonundan sağlık çalışanlarına destek verdiğini ifade eden Batuhan Urlu, “Bu defa da 23 Nisan kutlamaları için bir gösteri hazırlamak istedim. Sağlık çalışanları için yapmış olduğum gösteriyi mahalle sakinlerimiz çok beğenmişti. Oturduğumuz site yönetimi bana katkıda bulunarak dev bir bayrak sipariş verdi. Onu da binaya astılar. Bana destek oldukları için teşekkür ederim” dedi.

112 Acil Servis Ambulanslarından 10. Yıl Marşı
Öte yandan Halıkent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi 3 Nolu 112 Acil Servis ekipleri de saatler 21.00’ı gösterdiğinde ambulanstan 10. Yıl Marşı çalındı.

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

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