YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Lise öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu

Lise öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 22.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Münircan Altun bir günlüğüne ’il müftüsü’ oldu.Bilecik Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu.Konu hakkında Bilecik Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Proje kapsamında, liselerde eğitim gören öğrenciler, valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir gün staj yapıyor.

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Münircan Altun bir günlüğüne ’il müftüsü’ oldu.
Bilecik Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu.
Konu hakkında Bilecik Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Proje kapsamında, liselerde eğitim gören öğrenciler, valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir gün staj yapıyor. Devletin ve kurumların işleyişini görmeleri ve meslek seçimlerine de yardımcı olması hedeflenen proje kapsamında her ay bir öğrenci farklı kurumlarda bir günlüğüne idarecilik yapmaktadır. Bu kapsamda Ertuğrulgazi Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi Münircan Altun bir günlüğüne Bilecik İl Müftlüğünde staj yaptı. Münircan Altun’a müftülüklerin işleyişi, çalışma esasları teşkilat yapısı ve birimlerin yapıları tanıtıldı" diye belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

TSE Diyarbakır temsilciliği, Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştü

TSE Diyarbakır temsilciliği, Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştü

Bilecik Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
13:19
İkindi
16:19
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar

D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.