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Lise öğrencisi Kader Baysal bir günlüğüne rektör oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 18.08.2020 14:42 | Son Güncelleme

Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi 12.

Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kader Baysal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine sosyal medya üzerinden ulaşarak, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile tanışmak ve üniversiteyi yakından tanımak istediğini belirtti.
Yapılan hazırlıklar neticesinde kendisi bir günlüğüne rektörlük görevini üstlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan’ın katıldığı programda Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir görevini Kader Baysal’a devretti.
Halef-selef rektörler bir süre sohbetin ardından rektörlük makamında daire başkanlarından üniversitenin idari yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Covid 19 Salgını nedeni ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantıda daire başkanları, yeni rektörün sorularını yanıtladı. Üniversite öğrencileri için kampüs içerisindeki sosyal yaşam ve faaliyet alanları, sportif ve kültürel aktiviteler hakkında bilgiler alan Baysal, kendi önerilerini de gündeme taşıdı.
Psikoloji Bölümü Okuduktan Sonra Polis Olmak İstiyor
Önümüzdeki yıl üniversite sınavına gireceğini, hayalindeki mesleğin ise psikoloji okuduktan sonra polislik olduğunu vurgulayan Kader Baysal ‘suç psikolojisi’ üzerine de doktora çalışması yapmak istediğini belirtti. Ziyaretinin sonunda görüşlerini belirten Kader Baysal, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e davetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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