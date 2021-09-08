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  4. Lise öğrencisi kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ağabey Mustafa Aktaş'tan aşı çağrısı:

Lise öğrencisi kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ağabey Mustafa Aktaş'tan aşı çağrısı:

08.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Benim kardeşim daha 16 yaşındaydı. Bütün gençlerin aşı olmasını istiyorum. Gerçekten her şey çok zor. Ne olur gidip aşı olsunlar. Bu acıyı onlar ailelerine yaşatmasınlar"

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisinin ağabeyi, gençlere aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Murat Aktaş, bir süre önce PCR testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine, 5 Eylül'de Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağabey Mustafa Aktaş, AA muhabirine, koronavirüs aşısı yaptırmayan kardeşinin bir süre önce Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Evde izolasyonu devam eden kardeşinin 5 Eylül Pazar günü sabaha karşı durumunun ağırlaştığını anlatan Aktaş, "Babamların ambulansa haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı, entübe etmişler. Yarım gün yattı ve öğle vakti vefat etti. Kardeşimin hayali vardı. Boyu falan uzun olduğu için 'Ben subay, jandarma olmak istiyorum' diyordu." diye konuştu.

Aktaş, gençlere aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Benim kardeşim daha 16 yaşındaydı. Bütün gençlerin aşı olmasını istiyorum. Gerçekten her şey çok zor. Ne olur gidip aşı olsunlar. Bu acıyı onlar ailelerine yaşatmasınlar. Başka ne diyebilirim ki." dedi.

Aktaş'ın sınıf arkadaşı Serkan Alp Erdin de "Murat en yakın arkadaşımdı. 9. sınıftan beri ona yardım ediyordum. Aramız çok iyiydi. Arkadaşları ve öğretmenleri olarak çok üzüldük. Bu salgından korunmak için bütün gençlere aşı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 22 yaşındaki Nurcan Keskin de aynı gün hayatını kaybetmişti.

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