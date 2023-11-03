Lise öğrencisi kızın suratına attığı taşla dişlerinin kırılmasına neden olan gencin yargılanmasına başlanıldı

Duruşmada savunma yapan suça sürüklenen çocuk Ozan Anıl A. “Arkaya doğru taş attık. Mervenur’un orada olduğunu görmemiştim. Herhangi bir zararı varsa suçu kabul etmemekle birlikte karşılamak isterim” dedi.

Sultangazi’de 7 Eylül 2023’te meydana gelen olayda, Mervenur K. arkadaşı ile okula gidip kitaplarını aldıktan sonra parkta otururken 2 şahıs yanlarına gelmişti. Genç kızlar yanlarına gelen suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ozan Anıl A. ve Yiğithan A.’nın gitmesini isterken o esnada Mervenur K.’nın arkadaşı Ahmet Çağrı İ. de parka gelmişti. Gençler arasında çıkan tartışmada SSÇ Ozan Anıl A. yerden aldığı taşı Ahmet Çağrı İ.’ye atmak isterken, taş Mervenur K.’ya isabet etmişti. Yüzüne gelen taş ile dişleri kırılan genç kız olay nedeniyle şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Ozan Anıl A. hakim karşısına çıktı.

Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Ağır Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya suça sürüklenen çocuk Ozan Anıl A. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanırken, müşteki Mervenur K. mağdur Ahmet Çağrı İ. ve tanıklar duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması sorulan Ozan Anıl A. “Olay günü ben ve arkadaşlarım okula kitaplarımızı almak için gitmiştik. Okulun orada Mervenur ve arkadaşları vardı. Can ve Yiğit Mervenur’dan sigara istemek için gittiler. O esnada aralarında tartışma çıktı. Kavga etmeye başlayınca ayırmak istedik. Ahmet Çağrı beni de darp etti. Çağrı bize doğru taş atıp küfür ederek kovalamaya başladı. Biz de kurtulmak için arkaya doğru taş attık. Mervenur’un orada olduğunu görmemiştim. Herhangi bir zararı varsa suçu kabul etmemekle birlikte karşılamak isterim” dedi.

Mağdur Mervenur K. ise beyanında “O gün arkadaşım Hilal ile birlikte kitaplarımızı almaya gittik. Daha sonra yanımıza geldiler. Bir şeyler istediler, rahatsız ettiler. Ozan ve arkadaşları Çağrı’yı darp etmeye başladılar. Çağrı bir ara yerdeydi diğerleri ona vuruyordu. Çağrı onlardan kaçmak için koşmaya başladı. Biz de peşinden gittik. Önümüze tanımadığımız biri çıktı. Taş atmaya başladılar. Ben bana gelen taşın nereden geldiğini görmedim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Şikayetçiyim” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme suça sürüklenen çocuk Ozan Anıl A.’nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Öte yandan duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan mağdur kızın babası Mehmet Kaygısız “Bugün ilk duruşma gerçekleşti. Kızımın tedavi süreci ve psikolojik tedavi süreci devam ettiğinden bu uzun bir süreç olacak. Çok şükür hani en azından Allah bize kızımızı bağışladı. İleri aşamada ne gösterir bilemiyoruz ama tabii tedavisi iyiye gidiyor. Maddi olarak bir şeyler kopartma yani kızımı kullanma gibi bir şey konuşuldu mahkemede. Biz bu tarz şeylere tenezzül etmiyoruz zaten. Bizim hiç kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok. En ağır şekilde ceza neyse hukuk neyse o uygulansın. Adaletin yerini bulacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Tabii ki bu zaman zarfında bir sürü mağduriyet yaşadık. Tedavisi devam edecek. Kök hücresi tedavi süreci, kızım henüz 15 yaşında olduğu için 18 yaşından sonraki yüzünün şeklini tam oturup sonraki süreçte tedavi sürecinin başlayacağı söylendi doktoru tarafından. Bu uzun bir süreç bekleyeceğiz. Biz şikayetçiyiz. Ben özellikle kız babalarının empati yapıp bu yönde bir düşünce kararı almasını bekliyorum” dedi.

İddianameden

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 7 Eylül 2023’te Sultangazi’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede mağdur Mervenur K.’nın olay günü saat 15.00 sıralarında arkadaşıyla birlikte kitaplarını almak amacıyla okula gittiği ve daha sonra okulun yanında bulunan parkta oturdukları aktarılmıştı. Bu sırada yanlarına suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ozan Anıl A. ve Yiğithan A.’nın geldiği de iddianamede aktarılarak mağdur ve yanındaki arkadaşı ile konuşmaya çalıştıkları belirtilmişti. Mağdur ve arkadaşının bu durumdan rahatsız olduğu da belirtilen iddianamede suça sürüklenen çocuklardan yanlarından gitmelerini istedikleri ancak gitmedikleri belirtilmişti. Daha sonra Mervenur K.’nın arkadaşı olan Ahmet Çağrı İ.’nin onları gördüğü ve yanlarına geldiği de iddianamede kaydedilmişti. Ahmet Çağrı İ.’nin suça sürüklenen çocuklar ile tartıştığı ve Yiğithan A. ile itiş kakış yaşadığı da iddianamede açıklanarak daha sonra tarafların uzaklaştığı kaydedilmişti. Taraflar arasında belli bir mesafe bulunduğu sırada suça sürüklenen çocuk Ozan Anıl A.’nın yerden aldığı bir taşı Ahmet Çağrı İ.’ye attığı ancak taşın Mervenur K.’ya geldiği iddianamede açıklanmıştı. Mervenur K.’nin vücudunda kemik kırıkları meydana gelecek şekilde yaralandığı açıklanan iddianamede, Ozan Anıl A.’yı teşhis ettiği belirtilmişti. Ozan Anıl A.’nın 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

