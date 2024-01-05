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  4. Lise öğrencisi yarışmada kazandığı 6 bin TL’lik ödülü Filistin’e bağışladı

Lise öğrencisi yarışmada kazandığı 6 bin TL’lik ödülü Filistin’e bağışladı

05.01.2024 09:47 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da bir lise öğrencisi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatıyla ilgili düzenlenen yarışmadan kazandığı 6 bin TL’yi Filistin için bağışladı.

Lise öğrencisi yarışmada kazandığı 6 bin TL’lik ödülü Filistin’e bağışladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programında, lise öğrencilerine yönelik Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatıyla ilgili yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmada dereceye giren Mustafa Derin, ödülünü Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdülkerim Dik’in elinden aldı. Tosya Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Derin, yarışmada kazandığı 6 bin TL ödülü, İsrail’in zulmüne uğrayan Filistinliler için bağışladı. Derin, parayı Anadolu Gençlik Derneği Tosya Şubesi Başkanı Ahmet Hızlı’ya verdi.

Genç öğrencinin duyarlı davranışının kendilerini duygulandırdığını ifade eden Tosya Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, "Bu duyarlı ve örnek davranışından dolayı kardeşimizi tebrik ediyorum. Özlenen bir gençlik olan bu güzel şahsiyetleri yetiştirip toplumumuza kazandırdığı için başta anne ve babasına olmak üzere Siyer-i Nebi yarışmasında bizden yardımlarını esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü camiasına, sınava kayıt yaptıran, giren öğrenci kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür edip muvaffakiyetler diliyorum’’ dedi.

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