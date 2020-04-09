YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Liseden siperlik maske üretimi

Liseden siperlik maske üretimi

SİNOP HABERLERİ  | 09.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı.Türkiye’nin ve tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan üretim tedbirleri kapsamında Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yüz koruyucu siperlik maske üretimi, gönüllü öğretmenleri ve yöneticileriyle devam ediyor.

Liseden siperlik maske üretimi

Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı.
Türkiye’nin ve tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan üretim tedbirleri kapsamında Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yüz koruyucu siperlik maske üretimi, gönüllü öğretmenleri ve yöneticileriyle devam ediyor. Vali Yardımcısı Murat Girgin ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yildiz, Dünya sağlık Günü’nde sağlık çalışanları için siperlik maske üreten Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunarak gönüllü çalışan öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür ettiler.

Liseden siperlik maske üretimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPhotoshopun bu kadarına da pes!Photoshopun bu kadarına da pes!
Ankara'da dezenfeksiyon kabini kuyruğu! Gören sıraya girdiAnkara'da dezenfeksiyon kabini kuyruğu! Gören sıraya girdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Sinop Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:02
Öğle
12:46
İkindi
16:25
Akşam
19:20
Yatsı
20:46

Sinop Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Önsoy Eczanesi
Ayancik
Sinop Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Ünlü Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım

Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım

Sinop'ta denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıktı

Sinop'ta denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıktı

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Kotra, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Talep Görüyor

Kotra, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Talep Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.