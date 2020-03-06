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Liselerde Futsal heyecanı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

Erzurum’da düzenlenen Liseler arası Futsal Grup Şampiyonası başladı.

Erzurum’da düzenlenen Liseler arası Futsal Grup Şampiyonası başladı. Açılış seremonisi ile start alan şampiyonaya 12 erkek, 12 kız takımı katılıyor.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı Liseler arası Futsal Grup Şampiyonası başladı.
Şampiyonanın seremonisi Yakutiye Spor Salonu’nda başladı. 12 erkek, 12 kız takımı olmak üzere toplam 24 takım grup şampiyonu olmak için ter döküyor.
Şampiyonada kız futsal maçları Yakutiye Spor Salonu’nda, erkek maçları ise ETÜ Spor Salonu’nda oynanıyor.
Yakutiye Spor Salonu’nda oynanan lise kızlar futsal grup maçlarında A Grubunda Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon ekipleri yer alırken, B Grubunda Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt yer aldı. C Grubunu ise Muş, Artvin, Rize ve Iğdır temsilcileri oluşturdu.
Erkeklerde A Grubunda Gümüşhane, Trabzon, Muş ve Bayburt yer alırken, B Grubunda Erzurum, Kars, Artvin ve Ağrı Grup Şampiyonluğu mücadelesi veriyor. C Grubunda ise Ardahan, Rize, Erzincan ve Iğdır temsilcileri yer aldı.
Futsal Grup Şampiyonası’nın açılış seremonisinde İdlib’te hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için saygı duruşu yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırlattığı ‘Başımız sağ olsun’ pankartını açan kafileler, saygı duruşunda bulundu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu.
Şampiyonanın açılında konuşma yapan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Acımız ve üzüntümüz büyük. Allah bize bir daha şehit acısı yaşatmasın. Rabbim, Askerimizin, Polisimizin ayağına taş değdirmesin” dedi.
Açılış seremonisine Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, GSİM Okul Sporları Servisinden Buket Sevindik, Muhammet Mavibaş ve diğer yetkililer katıldı.

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