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Liselere yerleşemeyen öğrenciler için son gün 18 Eylül

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, 18 Eylül’e kadar bulundukları ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerektiğini duyurdu.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir orta öğretim kurumunda eğitim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir orta öğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerden, örgün orta öğretime devam etmek isteyen öğrencilerin, velileri aracılığıyla en geç 18 Eylül 2020 tarihine kadar bulundukları ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Liselere yerleşemeyen öğrenciler için son gün 18 Eylül

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, 18 Eylül’e kadar bulundukları ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerektiğini duyurdu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir orta öğretim kurumunda eğitim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir orta öğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerden, örgün orta öğretime devam etmek isteyen öğrencilerin, velileri aracılığıyla en geç 18 Eylül 2020 tarihine kadar bulundukları ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerektiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim lisesine kaydediliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kurulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, örgün orta öğretim kurumlarında eğitimine devam edecek öğrencileri belirleyerek, okulların kontenjanlarına göre yeniden yerleştirme sağlıyor.

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