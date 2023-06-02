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Liseli Genç Bilim Adamları projeleri ile göz kamaştırdı

02.06.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAÜN Teknoloji Transfer Ofisinin düzenlediği 1. Liseler Arası Ar-ge Teknoloji ve Tasarım projesi yarışmasının sonuçları açıklandı.

Liseli Genç Bilim Adamları projeleri ile göz kamaştırdı

Balıkesir Üniversitesinde ilk kez düzenlenen liseler arası proje yarışmasına liselilerin ilgisi büyük oldu. Birbirinden değerli projelerin yarıştığı yarışmaya 33 proje başvurusu yapıldı. Bunlar içerisinde 26 proje ön inceleme aşamasını geçerek yarışmaya hak kazandı. Yarışmada sergilenen projeler alanında uzman öğretim üyelerince değerlendirilerek dereceye giren projeler belirlendi. Ödül töreni öncesi yarışmaya katılan öğrencileri, medeni cesaretleri nedeniyle kutlayan Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, " Bugün heyecanlı bir günü yaşıyoruz. Bugünde teknoloji alanında bir yarışma için bulunuyoruz. Yakın tarihimiz de birçok bilim adamı var. Siz gençlerimizi gördüğümüzde gerçekten gurur duyuyoruz. Gençlerimiz İHA ve SİHA modelleri üretebiliyorlar. Roket, Güneş enerjisi ile hareket eden araçlar üretebiliyorlar. Bizim gençlerimiz yurt içi ve yurt dışında büyük talep görüyorlar. Keşke beyin göçü olmazsa gençlerimiz ülkemizde kalsalar. Dünyanın en büyük laboratuvarlarında çalışan yüzlerce gencimiz var. Burada ki gençlerimizin her birini bilim adamı olarak aramıda göreceğiz. Bu yarışmada herkes birinci olduğunu düşünüyorum. Bu aşamaya gelen bütün projeleri yapan gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Dereceye giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Vakfı tarafından 1. olan projeye tam altın, 2. olan projeye yarım altın ve 3. olan projeye çeyrek altın ile ödüllendirildiler. Mansiyon alan 5 projeye de çeşitli armağanlar olan hediye paketleri verildi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALAN PROJE: SAĞLIKLI MUTLU AİLELER (SMA) MOBİL YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ

Zeynep Ekin Yağcı ve Selim Işık Yılmaz, Danışman öğretmen Harun İkiz
İkincilik ödülü alan proje: Doğal ve Market Ürünü Bazı Gıdaların Probiyotik Özelliklerinin Belirlenerek Atopik Dermatit Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Probiyotik Mikroenkapsüle Kontrollü Salım Sistemleri
Zeynep Naz Erdem ve Eslem Hilalnur Selçuk, Danışman öğretmen: Pınar Şabaz Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
Üçüncülük ödülü alan proje: Karbon Ayak İzini Azaltmak İçin Dijital Bir Oyun
Muhammed Eren Kaymak, Aslı Baloğlu ve Öykü Işık Güler Danışman öğretmen: Eda Köse Baran Altıeylül Fen Lisesi
Düzenlenen ödül törenine Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Murat Doğdubay, Altıeylül İlçe Milli eğitim müdürü Çetin Keren ve İl milli eğitim şube müdürü Betül Yıldız, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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