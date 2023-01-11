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Liseli genci çocuk parkında öldüren 7 şüpheli tutuklandı

11.01.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da çocuk parkında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Ocak’ta merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Mustafa K., aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü’yü aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı. Sınıf arkadaşı M.K. (17) ile birlikte okul çıkışı parka giden Çöplü’yü burada Mustafa K., Seçkin C. (18), Mehmet K. (20), Doğukan Y. (20), İsmail K. (23), Fırat E. (27) ve K.S. (17) karşıladı. İki grup arasında çıkan tartışma sonrası Mustafa K. ve 6 arkadaşı Çöplü’yü darp edip defalarca bıçakladı.

Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü’nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı M.K.’yı da dövüp bıçakladıktan sonra kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Çöplü ve M.K., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı M.K’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kısa sürede 7 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa K., Mehmet K. ve Fırat E.’nin olayda bıçak kullandığı, Doğukan Y.’nin arbede sırasında Çöplü’ye tabanca çektiği ama kullanmadığı, diğerlerinin ise maktulü darp ettiği öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çöplü’nün kız arkadaşının Mustafa K’nın eski sevgilisi olması nedeniyle aralarında husumet olduğu, bundan dolayı Mustafa K.’nın arkadaşlarını toplayıp olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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