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Liseli öğrencilerin projesi, faydalı model olarak tescillenecek

25.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Liseli öğrencilerin projesi, faydalı model olarak tescillenecek

’Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu 2020’ programında dereceye giren meslek lisesi öğrencilerinin ’Yeni Ekim Çağı: BEHÇE+T’ isimli projesi, faydalı model olarak tescillenecek.Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), ’Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’ kapsamında ’Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu’ programı düzenledi.

’Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu 2020’ programında dereceye giren meslek lisesi öğrencilerinin ’Yeni Ekim Çağı: BEHÇE+T’ isimli projesi, faydalı model olarak tescillenecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), ’Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’ kapsamında ’Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu’ programı düzenledi. Programa katılan Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ’tarımda süper güç’ takım adıyla yarıştı ve dereceye girdi. Öğrencilerin, ’Yeni Ekim Çağı: BEHÇE+T’ isimli projesine sağlanan destekle, faydalı model koruması tescil belgesi alınacak.

Kastamonu Üniversitesi Teknokent’i, maraton programında kapsamında takımların iş fikirlerine sağlamayı taahhüt ettiği patent desteği ile ’Yeni Ekim Çağı: BEHÇE+T’ projesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna faydalı model başvurusunda bulundu. Başvuru süreci araştırma raporu talep süreciyle devam ediyor. Alınacak faydalı model koruma tescili ile projenin taklit edilmesine karşı 10 yıl boyunca koruma altında olacak.

Proje işçilik, verimlilik ve çiftçi hayatına önem veriyor
Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeyle, ekim döneminde çiftçilerin mibzer dolumlarında karşı karşıya kaldıkları zor ve hayati tehlikelerin ortadan kaldırılması amaçlıyor. İnsana ihtiyaç duymayan sistem, kendisi helezon yardımıyla silodan aldığı tohumları uygun bir şekilde tarlaya ekebiliyor. İşçilik maliyetlerini ortadan kaldıran proje, çalışan sayısının sınırlı olduğu aile işletmelerine büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca insan hatalarından kaynaklanan dengesiz ekim sorunlarını da ortadan kaldırarak tarladan yüksek verim elde edilebilmesine imkan sunuyor.

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