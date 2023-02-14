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Liseli öğrencilerin ürettiği prizler depremzedelere ışık olacak

14.02.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da lise öğrencileri depremzedeler için 3’lü priz üretip gönderdi. Öğrencilerin yaptığı örnek davranış takdir kazandı.

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okulların kapalı olmasına rağmen kolları sıvadı. Öğretmenlerinin çağrısı üzerine okulda toplanan 13 öğretmen ve 38 öğrenci depremzedelerin çadırlarda büyük ihtiyaç duyduğu 3’lü priz üretmeye başladı. Öğretmenlerin malzemeleri kendi bütçelerinden almasıyla birlikte okul öğrencileri üretime başladı. Öğrenciler, günde 300 priz üretmeyi başararak deprem bölgesine gönderdi. Öğrencilerin yaptığı örnek davranış herkesin takdirini kazandı.

Öğretmenlerinin çağrısı üzerine okula geldiklerini ifade eden öğrenciler, "Burada okulda öğrendiğimiz bilgilerle priz üretimine başladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlara bizde bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Okul Müdürü Cengiz Korucu, "Biz okulumuzdaki öğretmen öğrencilerimizle depremzedeler için 3’lü priz üretimine başladık. Kampanya tamamen öğretmen, öğrenci ve velilerimizin desteğinden oluşmaktadır. Aldığımız malzemeleri gönüllü öğrencilerimiz burada 3’lü prize çeviriyor. Bu çalışmaya mezun öğrencilerimizde katılıyor. Kurulacak çadır kentlerde bu prizlere çok ihtiyaç duyulacağı için böyle bir çalışma başlattık. İlk etapta gelen malzemelerle günde 300 priz üretimi yapıyoruz. Buradaki öğretmen ve öğrencilerimiz gönüllü olarak çalışıyor. Bu şekilde duyarlı öğrencilerimizin olması bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

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