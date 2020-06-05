YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Liseliler 6 ilin dezenfektan ihtiyacını karşılıyor

Liseliler 6 ilin dezenfektan ihtiyacını karşılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.06.2020 09:15 | Son Güncelleme

Kayseri’de bulunan Ahi Evran Meslek Lisesi’nde, Mart ayında başlayan koronavirüs salgını sonrasında başlayan dezenfektan üretimi ile 6 şehrin ihtiyacı karşılanıyor.İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, dezenfektan üretimi yapılan Ahi Evran Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri’de bulunan Ahi Evran Meslek Lisesi’nde, Mart ayında başlayan koronavirüs salgını sonrasında başlayan dezenfektan üretimi ile 6 şehrin ihtiyacı karşılanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, dezenfektan üretimi yapılan Ahi Evran Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Müdürü Ekinci, okulda üretilen ürünlerin fotoğrafını twitter hesabından paylaşarak, “Zor günlerde elini taşın altına koyan, üreten arkadaşlarımızı bugünler geçse de minnetle hatırlayacağız. El, ortam, elbise dezenfektanı , kolonya6 farklı ilimizin ihtiyacı Ahi Evran Meslek Lisemizden karşılanıyor. Emeğinize sağlık arkadaşlar” notu ile paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:07
Öğle
12:42
İkindi
16:36
Akşam
20:06
Yatsı
21:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ahmet Taş: “Camilerde merkezi sistem inadına son verilsin”

Ahmet Taş: “Camilerde merkezi sistem inadına son verilsin”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Özdemir’in 19 Mayıs mesajı

TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Özdemir’in 19 Mayıs mesajı

29 yaşında iki ana damarı yüzde 100 tıkalı olan hasta sağlığına kavuştu

29 yaşında iki ana damarı yüzde 100 tıkalı olan hasta sağlığına kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.