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Lisesi öğrencileri Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde buluştu

DÜZCE HABERLERİ  | 12.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni ziyaret ederek üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı konularında bilgilendirildi.Yapılan ziyarette Yetenek Sınavı’na hazırlanan 10 ve 11.

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni ziyaret ederek üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı konularında bilgilendirildi.
Yapılan ziyarette Yetenek Sınavı’na hazırlanan 10 ve 11. sınıf Grafik Bölümü öğrencilerine Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş. Gör. Zeynep Gürler ve Arş. Gör. Özkan Işık eşlik etti.
Konuk öğrenciler ilk olarak, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran’ın doğa temalı “Yeniden Doğa/Re Nature” başlıklı kişisel sergisini ziyaret etti. Öğrenciler eserleri ilgi ve beğeniyle inceledi. Daha sonra Fakültenin desen ve resim atölyelerini gezen öğrenciler, atölyelerde Fakülte öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla sohbet eşliğinde merak ettikleri soruların cevaplarına ulaştı. Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

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