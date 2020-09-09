YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Liseye yerleşemeyen öğrenciler için son gün 18 Eylül

Liseye yerleşemeyen öğrenciler için son gün 18 Eylül

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, 18 Eylül 2020 tarihine kadar öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerektiğini duyurdu.Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü, bir orta öğretim kurumunda eğitim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir orta öğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için bir duyuru yayımladı.Yapılan duyuruda, “Örgün orta öğretime devam etmek isteyen öğrencilerin, velileri aracılığıyla en geç 18 Eylül 2020 tarihine kadar Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerekmektedir.

Liseye yerleşemeyen öğrenciler için son gün 18 Eylül

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, 18 Eylül 2020 tarihine kadar öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerektiğini duyurdu.
Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü, bir orta öğretim kurumunda eğitim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir orta öğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için bir duyuru yayımladı.
Yapılan duyuruda, “Örgün orta öğretime devam etmek isteyen öğrencilerin, velileri aracılığıyla en geç 18 Eylül 2020 tarihine kadar Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumları yönetmeliğine göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim lisesine kaydediliyor. Milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, örgün orta öğretim kurumlarında eğitimine devam edecek öğrencileri belirleyerek, okulların kontenjanlarına göre yeniden yerleştirme sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Marmaris’te balıkçı barınağında yangın
Marmaris’te balıkçı barınağında yangın

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:29
İkindi
16:03
Akşam
18:52
Yatsı
20:09

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Aslan Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Karakaya Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Çıktığı Elektrik Direğinde Akımına Kapılarak Öldü
Çıktığı Elektrik Direğinde Akımına Kapılarak Öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.