Listede kimler var kimler! Fenerbahçe'den golcü için dev bütçe

Ara transfer döneminde hücum hattında önemli değişikliklere giden Fenerbahçe, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmış, kadroya yalnızca Cherif’i dahil etmişti. Bu sınırlı hamleler eleştirilere neden olurken, sarı-lacivertli yönetimin yaz dönemi için çok daha iddialı bir plan hazırladığı öne sürüldü.

LİSTEDEKİ İSİMLER

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Fenerbahçe, yeni transfer dönemine ses getirecek bir golcü hamlesiyle başlamayı hedefliyor. Yönetimin önceliği, dünya futbolunda adından söz ettiren bir santrforu kadroya katmak.

Sarı-lacivertlilerin listesinde Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı belirtildi.

BREZİLYA PAZARI DA TAKİPTE

Avrupa’daki yıldız adaylarının yanı sıra Fenerbahçe’nin Güney Amerika pazarını da yakından izlediği aktarıldı. Brezilya’dan Yuri Alberto, Pedro ve Flaco Lopez’in de alternatifler arasında bulunduğu ifade edildi.

Teknik heyetin, farklı profillerde hücumcuları değerlendirerek geniş bir transfer havuzu oluşturduğu kaydedildi.

GOLCÜ İÇİN DEV BÜTÇE

Yeni sezonda hücum gücünü artırmak isteyen Fenerbahçe’nin en az iki forvet transferi yapmayı planladığı öğrenildi. Başkan Sadettin Saran’ın bu operasyon için 50 milyon euroluk kaynak ayırdığı öne sürüldü.

Brezilya’dan düşünülen isimler için Fred’in takasta kullanılma ihtimalinin de masada olduğu belirtilirken, yönetimin transferleri sezon sona ermeden sonuçlandırmak istediği vurgulandı.