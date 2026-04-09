Göztepe-Galatasaray maçına damga vuran kare! Icardi girer girmez öyle bir şey yaptı ki...

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren goller Barış Alper Yılmaz, Allan (k.k.) ve Lemina’dan gelirken, ev sahibi ekibin tek sayısını Juan Santos kaydetti. Maçta Barış Alper santrfor pozisyonunda başlarken, Mauro Icardi yedek kulübesinde yer aldı.

GİRER GİRMEZ BARIŞ ALPER’E KOŞTU

Maçın 85. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Mauro Icardi, sahaya adımını atar atmaz kaptanlık pazubandını almak için Barış Alper’in yanına yöneldi. Bu anlar, maçın ardından sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasında yer aldı.

MAÇ SONU AÇIKLAMA

Karşılaşma sonrası kaptanlık deneyimiyle ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz, "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar birikti. Kulübüm ve taraftarlar beni ben yaptı. Takımın kaptanları var. Görünmeyen kaptanlar da var. Bugün ben kaptan çıktım ve çok gurur vericiydi. Ama tabii ki Mauro Icardi'den bahsediyoruz. O, çok özel birisi. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Maç sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim Barış Alper’e yapılan hareketin haksızlık olduğunu savunurken, diğer kullanıcılar "her kaptanın aynı hareketi yapacağı" görüşünde birleşti.