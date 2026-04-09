Fatih Tekke ile istikrar; puan ortalaması yükseldi

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde yakaladığı 2 puanın üzerindeki ortalamayla istikrarlı bir performans ortaya koyarken bu süreçte elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk yarışında güçlü bir konuma geldi.

Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor’da Fatih Tekke yönetiminde yakalanan puan ortalaması, bordo-mavili ekibin son yıllardaki en istikrarlı dönemlerinden birini ortaya koydu. Tekke’nin takımın başına geçmesinin ardından yakalanan 2 puanın üzerindeki ortalama, şampiyonluk yarışının en önemli göstergelerinden biri oldu. Bordo-mavili ekip, geride kalan 28 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 63 puan topladı ve maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı.

2 PUAN BARAJINI AŞTI

Tekke yönetiminde ulaşılan 2.25 puan ortalaması, Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kritik eşiği olan 2 puanın üzerine çıkıldığını gösterdi. Bordo-mavili ekip, oynadığı maçların yaklaşık yüzde 68’ini kazanarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.

ZİRVE YARIŞININ İÇİNDE

Toplanan 63 puanla averajla 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor, Tekke yönetimindeki puan ortalamasıyla şampiyonluk yarışının güçlü adayları arasında yer aldı. Bordo-mavili ekipte bu sezonun en belirgin özelliği kazanma alışkanlığı oldu. Özellikle kritik haftalarda alınan galibiyetler, puan ortalamasının yukarı çıkmasında belirleyici rol oynadı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
