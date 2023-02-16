Litvanya arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Malatya ve Adıyaman'da çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen 42 kişilik Litvanyalı kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanında İGA yetkilileri tarafından karşılandı.

Gazetecilere ekip adına açıklama yapan Litvanya Arama Kurtarma İrtibat Görevlisi Donatas Gurevicius, ilk defa böyle bir büyük bir felaket gördüklerini söyledi.

Deprem bölgesinde Türk ekiplerle koordineli çalıştıklarını belirten Gurevicius, "Malatya ve Adıyaman şehirlerinde arama kurtarma çalışması yaptık. Türk ekiple birlikte omuz omuza çalıştık. İnanılmaz büyük bir deprem. Hiç kimsenin böyle büyük bir felaketin üstesinden gelmesi kolay değil." dedi.

Türk halkının, bu zor durumda bile kendilerine ikramda bulunmasının kendilerine çok iyi geldiğini anlatan Gurevicius, "Büyük bir birliktelik gördük sahada. Evlerini kaybeden ve yakınları enkaz altında kalan Türk halkı, bize çay ve çorba dağıttı. Hatta bazen kendimizi rahat içinde hissettik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Pasaport işlemlerini tamamlayan Litvanyanlı ekip, İGA Lounge'da kendilerine ikramda bulunulduktan sonra Türk Hava Yollarının seferi ile ülkelerine hareket etti.

