Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Degutis, Mersin Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

MERSİN (AA) - Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Mersin Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Vahap Seçer ile görüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, Büyükelçi Degutis, beraberindeki Mersin'in kardeş şehirlerden Litvanya'nın Klaipeda kentinin Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas ve Mersin Litvanya Fahri Konsolosu Armağan Öner'i makamında ağırladı.

Ziyarette iki şehir arasında çalışmaların yürütüldüğü "Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirlerinin Ortaklığı" projesi hakkında görüşüldü.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Mersin'le gelecekte güzel bir iş birliğine imza atacaklarını belirterek "Bu proje hem bize bir perspektif katacak hem de iki şehrin yeşil gelecek konusundaki fikir birliklerini, alışverişlerini artıracak, aynı zamanda ticaret açısından da bir çekim merkezi oluşturmasına sebebiyet verecektir." ifadesini kullandı.

Başkan Vahap Seçer de Klaipeda ve Mersin'in benzer özellikler taşıdığını dile getirerek iki kent arasındaki ilişkiler sırasında deneyimlerden faydalanmanın önemli olduğunu bildirdi.

Klaipeda Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas da yeşil gelecek için Mersin ile adım atacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

