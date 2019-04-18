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Liverpool 2019/20 sezonunda giyeceği iç saha formalarını tanıttı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:55 | Son Güncelleme

Sezonun bitmesine kısa bir süre kala kulüplerin bazıları resmi olarak yeni sezon formalarını tanıtırken, bazı kulüplerin formaları ise basına sızdı. İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Liverpool, yeni sezonda giyeceği iç saha formasını tanıtan ekiplerden biri oldu. Tarihinin en başarılı sezonlarından biri olarak kabul edilen 1982/83 sezonundan esinlenerek yeni sezon formasını hazırlayan Liverpool'un ürünleri büyük beğeni topladı.

İşte ortaya çıkan yeni sezon formalarından bazıları;

Kulüplerin yeni sezon formaları (2019-2020)

Atletico Madrid - Ev sahibi forması

Atletico Madrid - Ev sahibi forması

Atletico Madrid - Deplasman forması

Atletico Madrid - Deplasman forması

Atletico-Madrid - Alternatif forma

Atletico-Madrid - Alternatif forma

Atletico Madrid - Maç önü forması

Atletico Madrid - Maç önü forması

Galatasaray - Ev sahibi forması

Galatasaray - Ev sahibi forması

Galatasaray - Deplasman forması

Galatasaray - Deplasman forması

Galatasaray - Alternatif forma (Galatasaray’ın yeni alternatif forması rengini 90’ların sonunda sıkça giyilen gri/füme tonlarından, desenini ise 99-00 sezonu iç saha formasındaki parçalı formundan alıyor.)

Galatasaray - Alternatif forma (Galatasaray’ın yeni alternatif forması rengini 90’ların sonunda sıkça giyilen gri/füme tonlarından, desenini ise 99-00 sezonu iç saha formasındaki parçalı formundan alıyor.)

Galatasaray - Maç önü antrenman forması

Galatasaray - Maç önü antrenman forması

Liverpool - Ev sahibi forması

Liverpool - Ev sahibi forması

Liverpool - Ev sahibi forması

Liverpool - Ev sahibi forması

Liverpool - Ev sahibi forması

Liverpool - Ev sahibi forması

Chelsea - Ev sahibi forması

Chelsea - Ev sahibi forması

Chelsea - Deplasman forması

Chelsea - Deplasman forması

Chelsea - Alternatif forma

Chelsea - Alternatif forma

Chelsea - Maç önü forması

Chelsea - Maç önü forması

Inter - Ev sahibi forması

Inter - Ev sahibi forması

Inter - Deplasman forması

Inter - Deplasman forması

Inter - Alternatif forma

Inter - Alternatif forma

Inter - Maç önü forması

Inter - Maç önü forması

Roma - Ev sahibi forması

Roma - Ev sahibi forması

Roma - Deplasman forması

Roma - Deplasman forması

Roma - Alternatif forma

Roma - Alternatif forma

Roma - Maç önü forması

Roma - Maç önü forması

Tottenham - Ev sahibi forması

Tottenham - Ev sahibi forması

Tottenham - Deplasman forması

Tottenham - Deplasman forması

Tottenham - Alternatif forma

Tottenham - Alternatif forma

Tottenham - Maç önü forması

Tottenham - Maç önü forması

Barcelona - Ev sahibi forması

Barcelona - Ev sahibi forması

Barcelona - Deplasman forması

Barcelona - Deplasman forması

Barcelona - Alternatif forma

Barcelona - Alternatif forma

PSG - Ev sahibi forması

PSG - Ev sahibi forması

PSG - Maç önü forması

PSG - Maç önü forması

Boca Juniors - Ev sahibi forması

Boca Juniors - Ev sahibi forması

Manchester United - Deplasman forması

Manchester United - Deplasman forması
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Anahtar Kelimeler:
liverpool Yeni sezon formaları

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