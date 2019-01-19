Liverpool 4 - 3 Crystal Palace

Anfield Road'daki karşılaşmasının 35. dakikasında konuk takım Townsend ile öne geçerken, ev sahibi ekip, 2. yarının ilk dakikasında beraberliği yakaladı. Kırmızılar, hemen ardından Firmino ile öne geçmeyi başardı: 2-1.

Konuk takım, 65'te bu kez de Tomkins ile skoru dengeledi. Ancak Liverpool, 73'te Speroni'nin büyük hatası sonucu Salah'ın attığı golle 2. kez öne geçti: 3-2.

Ev sahibi eki 90+4'te skoru Mane ile 4-2'ye getirerek rahatladı. Konuk takım 90+5'te bir kez daha gol buldu ve maç 4-3 Liverpool'un üstünlüğüyle bitti.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Watford 0 - 0 Burnley

Southampton 2 - 1 Everton

Wolverhampton 4 - 3 Leicester City

Newcastle United 3 - 0 Cardiff City

Bournemouth 2 - 0 West Ham United

Manchester United 2 - 1 Brighton & Hove Albion

