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Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery Fethiye'de yamaç paraşütü yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery Fethiye'de yamaç paraşütü yaptı

Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkan Rothery, hazırlıkların ardından her ikisi de ayrı pilotlarla tandem (ikili) uçuş yaptı.

Eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde yaklaşık yarım saat uçan Karaca ve ile Rothery, birbirine yakın noktalarda Belcekız Plajı'na iniş gerçekleştirdi.

Rothery, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez yamaç paraşütü yaptığını, uçuşun kendisi için eşsiz bir tecrübe olduğunu söyledi.

Ekinliği çok güveni bulduğunu, ülkesinde herkese tavsiye edeceğini vurgulayan Rothery, "Burada doğa ve deniz çok güzel. Tekrar Fethiye'ye gelip uçuş yapmak istiyorum. Pilotlar çok tecrübeli. İngiltere'de de yamaç paraşütü yapılan alanlar var. Fethiye ve Babadağ, tabi ki bizim ülkemize göre çok muhteşem güzelliğe sahip. Tecrübeli pilot arkadaşları İngiltere'ye uçuş için davet ettik." diye konuştu.

Rothery, Ölüdeniz ve çevresinin muhteşem güzelliğinin gökyüzünden daha net görüldüğünü kaydetti.

Bakan Karaca ise Liverpool'un, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olduğunu, belediye başkanını ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bölgeye gelen turistlerin önemli bir kısmının İngilizlerden oluştuğunu dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Hem ekonomik hem de kültürlerin birleşmesi açısından biz onlarla ortak projelere imza atmak istiyoruz. Kardeş belediye olma konusunda fikir birliğine vardık. Önümüzdeki günlerde yasal alt yapısını hazırlayıp, kardeş şehir olacağız. Bölgemiz turizmi için ve aynı zamanda Liverpool için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Bu kardeş şehri güçlü bir şekilde taçlandırmak istiyoruz."

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