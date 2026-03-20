Liverpool'dan Konate'ye yönelik ırkçı saldırılara sert tepki: "Bu insanlık dışı bir davranış"

Liverpool Kulübü, oyuncuları Ibrahima Konate'ye sosyal medyada yapılan ırkçı saldırıları kınayarak, tüm futbol otoritelerini sorumluluk almaya çağırdı.

Liverpool Futbol Kulübü, oyuncuları Ibrahima Konate'ye yönelik sosyal medyada gerçekleştirilen ırkçı saldırılar karşısında büyük bir öfke ve tiksinti duyduğunu açıkladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, bu tür davranışların kesinlikle kabul edilemez olduğu, insanlık dışı, korkakça ve nefret dolu olduğu vurgulandı. Liverpool, ırkçılığın futbolda, toplumda ve hiçbir yerde, ne çevrimiçi ne de çevrimdışı, yeri olmadığını kesin bir dille ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Liverpool, Galatasaray maçında Osimhen’e yaptığı faulün ardından sosyal medyada ırkçı mesajlara maruz kalan Ibrahima Konate hakkında açıklama yaptı.

“Oyuncumuza söylenenler kesinlikle kabul edilemez. İnsanlık dışı, korkakça ve nefrete dayalıdır.

Irkçılığın futbolda ve toplumda hiçbir yerde yeri yoktur.

Oyuncularımızın hedef tahtası değil, insan olduğunu hatırlatmak isteriz.

Oyunculara yönelik, çoğu zaman anonim hesapların ardına gizlenerek devam eden taciz, hem oyuna hem de bu tacizin devam etmesine izin veren platformlara leke sürüyor.

Tüm futbol camiası bir araya gelmeli ve bu durumun asla hoş görülmeyeceğini açık ve tavizsiz bir şekilde belirtmelidir.

Yalnızca kınama sözleri yeterli değildir.

Sosyal medya şirketleri sorumluluk almalı ve hemen harekete geçmelidir.

Bu platformlar, bu tür suistimalleri önleyecek güce, teknolojiye ve kaynaklara sahipler ancak ne yazık ki çoğu zaman bunu başaramıyorlar.

Irkçı nefretin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin vermek bir tercihtir ve bu tercih, oyun genelinde oyunculara, ailelere ve topluluklara zarar vermeye devam etmektedir.

Ibrahima'ya tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz ve mümkün olan her yerde sorumluları tespit etmek için ilgili makamlarla birlikte çalışacağız.

Ancak olay zaten meydana geldikten sonra, sorumluluk sürekli olarak oyuncuların ve kulüplerin omuzlarına yüklenemez.

Mevcut durumun devam etmesine izin verilemez. Bu durumla yüzleşilmeli ve hemen aksiyon alınmalı.

Yarın değil, şimdi!”

PREMIER LİG HESABI PAYLAŞTI!

Premier Lig: “Liverpool Football Club ile birlikte, Ibrahima Konaté’ye yönelik iğrenç ırkçı istismarı en güçlü şekilde kınıyor; oyuncuya ve kulübe tam desteğimizi sunduğumuzu ifade ediyoruz.

Oyuncuların sosyal medyada maruz kaldığı süregelen ırkçılık karşısında dehşete düşmüş durumdayız. Ayrımcı istismarın futbolda ya da daha geniş toplumda kesinlikle yeri yoktur. Başkalarına yönelik istismarı tercih eden hiç kimse bu oyunda hoş karşılanmaz ve gerçek bir taraftar değildir.

Bu sorunun ele alınması için daha fazlasının yapılması gerektiği açıktır ve bunun herkes için öncelik olmaya devam etmesini sağlamak adına kulüpler, futbol otoriteleri, kolluk kuvvetleri ve sosyal medya şirketleriyle birlikte çalışacağız.

Tespit edilip ayrımcılıktan suçlu bulunan kişiler, kulüp yasakları ve yasal kovuşturma dahil olmak üzere en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.”