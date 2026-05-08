Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray, Victor Osimhen’i takımda tutmak için dev bir finans planı hazırladı. Avrupa devlerinin peşindeki Nijeryalı yıldızın maaşının bir bölümü sponsorluklarla karşılanacak, transfer taksitleri ise tamamen kapatıldı.

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray, Avrupa devlerinin radarındaki Victor Osimhen için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. Başta Arsenal olmak üzere birçok kulübün yakından takip ettiği Nijeryalı yıldızın takımda tutulması için yönetim kapsamlı bir plan oluşturdu.

PLANINLAR OSIMHEN'E GÖRE

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon kadro yapılanmasını Victor Osimhen üzerine kurdu. Yönetimde daha aktif bir rol üstlenmeye hazırlanan Abdullah Kavukcu da yıldız golcünün maliyetini karşılayacak finansal hazırlıkları tamamladı.

MAAŞININ BİR KISMI SPONSORLARDAN

Galatasaray, Osimhen’in yıllık 21 milyon Euro’luk maliyetinin 15 milyon Euro’luk bölümünü kendi kaynaklarıyla karşılayacak. Kalan 6 milyon Euro ise yapılacak üç ayrı reklam anlaşmasıyla finanse edilecek. Özellikle 2026-27 sezonunu kapsayan imaj hakkı gelirlerinin bu sponsorluklarla oluşturulması planlanıyor.

TRANSFER TAKSİTLERI KAPATILDI

Napoli’den 75 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Osimhen için ödenen transfer taksitlerinin mart ayında tamamen kapatıldığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ayrıca loca ve GS Store gelirlerindeki artış sayesinde oyuncunun maaş ödemelerinde sorun yaşanmayacağını düşünüyor.

DEVLER LİGİ'NDE ZIRVEYE CIKTI

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çekti. Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla dört kez maçın oyuncusu seçilerek turnuvanın zirvesinde yer aldı. Onu Mbappe, De Ketealere, Gordon, Kane, Hauge ve Trincao üçer ödülle takip etti.

GALATASARAY'A 40 PUANLIK KATKI

Yıldız santrfor, son iki sezonda Galatasaray’a doğrudan toplam 40 puan kazandırdı. Süper Lig’de 28 puana etki eden Osimhen, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da takımına 12 puanlık önemli katkı verdi.

BU SEZONKI RAKAMLARIYLA FARK YARATTI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 20 gol atarken 8 de asist yaptı. Hücum hattındaki etkili performansıyla takımın en önemli kozlarından biri olmayı sürdürdü.

