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Liverpool, Luis Diaz'ı kadrosuna kattı! Rekor imza...

30.01.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool, Porto'dan Luis Diaz'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Liverpool, Luis Diaz'ı kadrosuna kattı! Rekor imza...

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, ara transferde kadrosunu Luis Diaz ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Porto'dan 25 yaşındaki futbolcu ile 5.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Diaz'ın Liverpool'da 23 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

Liverpool'un, bu transfer için Porto'ya bonuslarla birlikte toplam 60 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

LIVERPOOL'UN REKOR TRANSFERLERİ

Van Dijk: 85 milyon euro

Alisson Becker: 62 milyon euro

Luis Diaz: 60 milyon euro

Naby Keita: 60 milyon euro

Christian Benteke: 46 milyon euro

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Liverpool
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