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LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Acun Ilıcalı duyurdu

21.02.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool Real Madrid maçı canlı olarak yayınlanacak. EXXEN'de yayınlanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına ilişkin konuşan Acun Ilıcalı, hafta boyunca TV8 kanalının elde edeceği reklam gelirinin tamamının depremzede vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri sporseverler tarafından arama motorlarında "Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" soruları ile sorgulanmaya başlandı. Peki, Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Acun Ilıcalı duyurdu

Liverpool Real Madrid maçı bugün oynanacak. EXXEN platformunda yayınlanması planlanan maçların bu hafta TV8'de ekrana geleceğini duyuran Acun Ilıcalı, hafta boyunca TV8 kanalının elde edeceği reklam gelirinin tamamının depremzede vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu. Liverpool Real Madrid maçı TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Liverpool Real Madrid maçının saati ve kanalı...

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool Real Madrid maçı 21 Şubat Salı günü saat 23:00'te başlayacak.

Maç, Liverpool'daki 54 bin seyirci kapasiteli Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Real Madrid maçı TV8'de canlı olarak ekrana gelecek.

ACUN ILICALI DEPREMZEDELER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaşımı...

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